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Ближайший месяц будет решающим для хода войны в Украине и мировой геополитики, - NYT

Фото: украинский военный (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представители администрации президента США Джо Байдена считают, что ближайшие четыре недели станут решающими для хода войны в Украине и мировой политики. Они видят два варианта развития событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Собеседники издания ожидают, что война в Украине будет долгой и изнурительной. По их словам, для поддержки украинских военных важно поставить как можно больше новых вооружений, включая дальнобойную артиллерию и радары для контрбатарейной борьбы. Они уверены, что это поможет отразить новое российское наступление на Донбассе.

По мнению представителей президентской администрации, в войне в Украине возможны два варианта развития событий:

  • если Россия сможет прорваться на восток, у Путина будет больше шансов преподнести войну в Украине как успех и тогда он может использовать Донбасс как рычаг давления в любых переговорах;
  • если Вооруженные силы Украины остановят российское наступление на Донбассе перед Путиным окажется жесткий выбор: направить больше боевых возможностей на войну, которая может затянуться на годы, или всерьез вести переговоры о мире. При этом, отмечают собеседники издания, первый вариант может означать полную мобилизацию в России, что является большим политическим риском для главы Кремля.

Как отмечает издание, в Пентагоне уверены, что при наличии необходимого оружия и сохранения высокого морального духа, ВСУ могут не только остановить продвижение российских войск, но отбросить их обратно.

Напомним, сегодня, 22 апреля, в России назвали цели второго этапа войны в Украине. В Москве заявили о планах установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, а также пробить еще один выход в Приднестровье, где якобы "притесняют" русскоязычное население.

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