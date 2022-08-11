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В ближайшие дни в Умани тревога будет раздаваться чаще: в горсовете дали объяснение

Фото: в Умани тревога будет раздаваться чаще (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни в Умани будет проводиться работа по улучшению системы оповещения. Людей просят не пугаться запусков оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский горсовет.

"Будут установлены дополнительные сирены в разных частях города. Обращаем ваше внимание! В настоящее время возможны проверочные кратковременные запуски сирен в разных частях города и села Полянецкое", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, тренировочные сирены будут существенно отличаться от привычных сигналов оповещения.

"Для оповещения о воздушной тревоге будет использоваться по-прежнему непрерывный сигнал в течение пяти минут", - объясняют специалисты.

Как сообщалось, в понедельник, 8 августа, в Умани (Черкасская область) раздались взрывы. Позже глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что сработала ПВО. Обломками сбитой ракеты были ранены 2 человека. Позже один из пострадавших умер в больнице.

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Умань