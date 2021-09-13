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В ближайшие дни в Украине сохранится пожарная опасность: какие регионы под угрозой

Автор: Мария Кучерявец

В Украине в ближайшие дни ожидается высокий уровень пожарной опасности. Он удержится в стране по меньшей мере до 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В частности, риск возникновения пожаров прогнозируется почти по всей территории страны, кроме большинства районов западных областей и Крыма.

"По данным Укргидрометцентра, 13-15 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Фото: области, в которых сегодня объявлена пожарная опасность (meteo.gov.ua)

Напомним, в течение сегодняшнего дня, 13 сентября, в Украине сохранится теплая погода, а в западных областях и в Киеве ожидаются грозы.

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