В ближайшие дни в Украине сохранится пожарная опасность: какие регионы под угрозой

В Украине в ближайшие дни ожидается высокий уровень пожарной опасности. Он удержится в стране по меньшей мере до 15 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
В частности, риск возникновения пожаров прогнозируется почти по всей территории страны, кроме большинства районов западных областей и Крыма.
"По данным Укргидрометцентра, 13-15 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Фото: области, в которых сегодня объявлена пожарная опасность (meteo.gov.ua)
Напомним, в течение сегодняшнего дня, 13 сентября, в Украине сохранится теплая погода, а в западных областях и в Киеве ожидаются грозы.