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В ближайшие дни угроза вторжения маловероятна, – глава Одесской ОВА

Фото: Максим Марченко (facebook.com/oda.odesa)
Автор: Антон Федорцив

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заверил, что ситуация в регионе остается контролируемой. В ближайшие дни ждать вторжения врага не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Марченко оценил вероятность вторжения на территорию Одесской области из непризнанного Приднестровья. Украинские войска знают о подготовке россиян в регионе и готовы противостоять врагу.

"Эти действия направлены на сковывание части войск в Одесской области, чтобы помешать нашим наступательным действиям на других направлениях. Напряжение остается, но в ближайшие дни угроза вторжения маловероятна. Наши силы обороны контролируют ситуацию в области", – резюмировал Марченко.

Напомним, что жителей Лозовой вынужденно эвакуировали в Полтавскую область из-за угрозы ракетных ударов.

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