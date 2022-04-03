В ближайшие дни угроза вторжения маловероятна, – глава Одесской ОВА
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заверил, что ситуация в регионе остается контролируемой. В ближайшие дни ждать вторжения врага не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.
Марченко оценил вероятность вторжения на территорию Одесской области из непризнанного Приднестровья. Украинские войска знают о подготовке россиян в регионе и готовы противостоять врагу.
"Эти действия направлены на сковывание части войск в Одесской области, чтобы помешать нашим наступательным действиям на других направлениях. Напряжение остается, но в ближайшие дни угроза вторжения маловероятна. Наши силы обороны контролируют ситуацию в области", – резюмировал Марченко.
Напомним, что жителей Лозовой вынужденно эвакуировали в Полтавскую область из-за угрозы ракетных ударов.
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