У найближчі дні загроза вторгнення малоймовірна, – голова Одеської ОВА

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко запевнив, що ситуація в регіоні залишається контрольованою. У найближчі дні очікувати вторгнення ворога не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.

Марченко оцінив імовірність вторгнення на територію Одеської області з невизнаного Придністров'я. Українські війська знають про підготовку росіян у регіоні та готові протистояти ворогу. "Ці дії спрямовані на сковування частини військ на Одещині, щоб завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруження залишається, але в найближчі дні загроза вторгнення малоймовірна. Наші сили оборони контролюють ситуацію в області", – резюмував Марченко.