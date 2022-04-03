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У найближчі дні загроза вторгнення малоймовірна, – голова Одеської ОВА

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Одеська область, Неділя 03 квітня 2022 20:18
У найближчі дні загроза вторгнення малоймовірна, – голова Одеської ОВА Фото: Максим Марченко (facebook.com/oda.odesa)
Автор: Антон Федорців

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко запевнив, що ситуація в регіоні залишається контрольованою. У найближчі дні очікувати вторгнення ворога не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.

Марченко оцінив імовірність вторгнення на територію Одеської області з невизнаного Придністров'я. Українські війська знають про підготовку росіян у регіоні та готові протистояти ворогу.

"Ці дії спрямовані на сковування частини військ на Одещині, щоб завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруження залишається, але в найближчі дні загроза вторгнення малоймовірна. Наші сили оборони контролюють ситуацію в області", – резюмував Марченко.

Нагадаємо, що мешканців Лозової вимушено евакуювали до Полтавської області через загрозу ракетних ударів.

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