В ближайшие дни состоится заседание комиссии Украина-НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. В ближайшее время состоится заседание комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Офиса президента .

Они обсудили ситуацию на востоке и на границах Украины. Владимир Зеленский приветствовал активную роль США в их урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мер.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина-НАТО", - заявил Зеленский.

Он выразил благодарность за поддержку Байдена принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае совершения Россией агрессии против Украины.