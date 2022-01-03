Найближчими днями відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Офісу президента .

Вони обговорили ситуацію на сході та на кордонах України. Володимир Зеленський привітав активну роль США у їх врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів.

"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання комісії Україна - НАТО", - заявив Зеленський.

Він висловив подяку за підтримку Байдена принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти України.