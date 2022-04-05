В ближайшие дни начнется восстановление мостов в Киевской области, - Кубраков

В освобожденных населенных пунктах Киевской области, где были разрушены мосты в результате боевых действий, уже в ближайшие дни начнется восстановление транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook .

По словам Кубракова, на восстановление каждого моста необходимо от двух до трех месяцев.

"Параллельно работаем над временными решениями для восстановления сообщения по трассе Киев - Чоп. План завершить работы за пару недель", - сообщил он.

Также в планах восстановить в течение месяца железнодорожное сообщение от Святошина до Клавдиево.

"Делаем все, чтобы дорога домой стала безопасной и комфортной", - подчеркнул министр.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что на каждого российского оккупанта, который нанес ущерб населению и городам, ждет справедливое наказание.

"На нашей земле побывало концентрированное зло - убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией, и которые заслуживают только смерти после того, что они сделали", - подчеркнул президент.