Найближчі дні будуть важкими, Косово стикається з сербським шовінізмом, - прем'єр
Найближчі дні будуть складними, оскільки Косово стикається з сербським шовінізмом, який всім добре знайомий.
Про це заявив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Наступні години, дні та тижні можуть бути складними та проблематичними. Ми стикаємося з добре знайомим нам сербським націонал-шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч, і разом нам вдається підтримувати закон і порядок", - заявив Курті.
Він також зазначив, що головними винуватцями заворушень є президент Сербії Олександр Вучич і директор Офісу з Косово і Метохії Петар Петкович.
Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.
Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Косово нібито готує напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.
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