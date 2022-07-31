Найближчі дні будуть важкими, Косово стикається з сербським шовінізмом, - прем'єр

Найближчі дні будуть складними, оскільки Косово стикається з сербським шовінізмом, який всім добре знайомий.

Про це заявив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Наступні години, дні та тижні можуть бути складними та проблематичними. Ми стикаємося з добре знайомим нам сербським націонал-шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч, і разом нам вдається підтримувати закон і порядок", - заявив Курті.

Він також зазначив, що головними винуватцями заворушень є президент Сербії Олександр Вучич і директор Офісу з Косово і Метохії Петар Петкович.