В ближайшие 10 лет ДТЭК трансформируется в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес, - Тимченко

В рамках Новой стратегии 2030 компания ДТЭК взяла на себя обязательство по трансформации в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес. Реализация этой стратегии станет существенным вкладом ДТЭК в декарбонизацию экономики Украины и Европы в целом.

Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, представляя долгосрочную стратегию развития компании до 2030 года.

"Сегодня энергетическая отрасль меняется под влиянием глобальных трендов. Чтобы сохранить лидерство на конкурентном рынке электроэнергии мы трансформируем наш бизнес и ставим себе новые амбициозные цели. Как бизнес мы видим свою задачу в том, чтобы предложить нашим клиентам современные сервисы и энергоэффективные решения. Как национальный инвестор мы заявляем о своей готовности помочь Украине трансформировать энергетическую отрасль для дальнейшего синхронного развития с европейским энергетическим сектором", - сказал Тимченко.

Он напомнил, что за 15 лет ДТЭК инвестировал в энергетику и устойчивое развитие $11,9 млрд, что обеспечило рост производства и социальное развитие регионов, где работают производственные предприятия группы ДТЭК.

По его словам, Новая стратегия ДТЭК 2030 основана на принципах ESG (Environmental, Social, Governance), в ее основе ценностные ориентиры бизнеса и стремление соответствовать актуальным запросам общества, глобальные энергетические тренды и тренды развития Украины, которые определяют будущее компании на ближайшие 10 лет.

Согласно стратегии, в следующем десятилетии ДТЭК сосредоточится на проектах в газодобывающей отрасли, ВИЭ, трейдингу и распределительных сетях. Компания планирует развивать культуру открытых инноваций, завершить цифровую трансформацию бизнеса став цифровым предприятием на горизонте 2025+. Этим процессам будут способствовать роботизация производства, внедрения инноваций по всей цепочке создания стоимости, масштабное использование современных цифровых технологий и АI решений.

Также, по словам Тимченко, в стратегии говорится о возрастающей роли клиента в принятии бизнес-решений компанией, об усилении клиентоцентричности бизнеса ДТЭК. В планах компании также международная экспансия - активное развитие ВИЭ и трейдинга в ЕС.