UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ближайшей перспективе не видим реальным повторное наступление с севера, - Мотузяник

Фото: в Минобороны оценили вероятность наступления РФ на севере (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

В Министерстве обороны пока не видят перспективы повторного наступления России на севере. Однако такую возможность в ведомстве полностью не исключают.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, в Беларуси до сих пор находятся российские подразделения, которые осуществляют демонстративные действия. В Минобороны считают, что в случае успеха на Донбассе Россия сможет повторить наступление на севере.

"Полностью отвергать такую возможность нельзя. Но в ближайшей перспективе мы этого не видим. Подчеркиваю, именно в ближайшей. Поскольку, опять же, для успешного наступления нужно создать ударную группировку. Сейчас на территории Беларуси некоторые батальонные тактические группы России остаются, они совершают определенные демонстративные действия, тем самым держа наши подразделения наготове. Противник в перспективе может вновь начать наступать из Беларуси. Но это будет зависеть от того, какого успеха они смогут достичь в Донецкой и Луганской областях", - отметил спикер.

В то же время в министерстве уверены, что захват Киева пока маловероятен, поскольку в столице крепкая оборона.

"Киев - это, безусловно, лакомый кусок для российских оккупантов. Сейчас столица хорошо укреплена и готова к обороне. Причем уровень этой обороны не снижался, а наоборот, постоянно совершенствуется. Если Россия когда-то и вернется к вопросу наступления на Киев, то для этого им надо будет собрать огромное количество войск.

Напомним, в Минобороны оценили вероятность наступления российских войск на Днепр.

Кроме того, в ведомстве пояснили, почему РФ атакует Николаевскую и Харьковскую области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМинистерство обороны УкраиныРоссийская Федерация