В ближайшей перспективе не видим реальным повторное наступление с севера, - Мотузяник

По словам Мотузяника, в Беларуси до сих пор находятся российские подразделения, которые осуществляют демонстративные действия. В Минобороны считают, что в случае успеха на Донбассе Россия сможет повторить наступление на севере.

"Полностью отвергать такую возможность нельзя. Но в ближайшей перспективе мы этого не видим. Подчеркиваю, именно в ближайшей. Поскольку, опять же, для успешного наступления нужно создать ударную группировку. Сейчас на территории Беларуси некоторые батальонные тактические группы России остаются, они совершают определенные демонстративные действия, тем самым держа наши подразделения наготове. Противник в перспективе может вновь начать наступать из Беларуси. Но это будет зависеть от того, какого успеха они смогут достичь в Донецкой и Луганской областях", - отметил спикер.

В то же время в министерстве уверены, что захват Киева пока маловероятен, поскольку в столице крепкая оборона.

"Киев - это, безусловно, лакомый кусок для российских оккупантов. Сейчас столица хорошо укреплена и готова к обороне. Причем уровень этой обороны не снижался, а наоборот, постоянно совершенствуется. Если Россия когда-то и вернется к вопросу наступления на Киев, то для этого им надо будет собрать огромное количество войск.