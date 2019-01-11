В ближайшее время значительная часть приходов УПЦ МП перейдет к ПЦУ, - Константинополь

Фото: экзарх Константинополя Даниил (facebook.com/bishop.daniel3)

При этом некоторые депутаты ВР пытаются заблокировать процесс перехода УПЦ МП к Единой церкви

В ближайшее время значительная часть приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перейдет к Православной украинской церкви (ПЦУ). Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США, передает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС Украина".

"Идут переговоры. Архиереи, которые были с нами на связи, сейчас разговаривают с владыкой Симеоном, с владыкой Епифанием, чтобы определить, как они могут прийти к ПЦУ всеми своими епархиями или частями этих епархий", - рассказал экзарх Константинополя Даниил.

Однако, по его словам, некоторые депутаты украинского парламента пытаются заблокировать процесс перехода УПЦ МП к Православной церкви Украины.

"С другой стороны, есть большой противовес: идет своеобразное финансирование от определенных олигархов, депутатов Верховной рады на сегодняшний день, которые пытаются заблокировать этот процесс, помешать духовенству и архиереям сделать свой свободный выбор", - рассказал архиепископ.

Напомним, также экзарх Константинополя Даниил рассказал, что Москва запрещала представителям Украинской православной церкви Московского патриархата выходить на контакт с Константинополем.

Однако архиепископ Даниил рассказал, что, несмотря на запрет общаться, представители УПЦ МП шли с Константинополем на встречу. Он отметил, что с представителями Вселенского патриархата встретились 18 иерархов. В частности, большинство из них были "готовы сделать шаг, чтобы влиться в новую поместную украинскую православную церковь".