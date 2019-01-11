Найближчим часом значна частина парафій УПЦ МП перейде до ПЦУ, - Константинополь

Фото: екзарх Константинополя Даниїл (facebook.com/bishop.daniel3)

При цьому деякі депутати ВР намагаються заблокувати процес переходу УПЦ МП до Єдиної церкви

Найближчим часом значна частина парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) перейде до української Православної церкви (ПЦУ). Про це заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США, передає РБК-Україна з посиланням на "ВВС Україна".

"Йдуть переговори. Архієреї, які були з нами на зв'язку, зараз розмовляють з владикою Симеоном, з владикою Єпіфанієм, щоб визначити, як вони можуть прийти до ПЦУ усіма своїми єпархіями або частинами цих єпархій", - розповів екзарх Константинополя Даниїл.

Однак, за його словами, деякі депутати українського парламенту намагаються заблокувати процес переходу УПЦ МП до Православної церкви України.

"З іншого боку, є велика противага: йде своєрідне фінансування від певних олігархів, депутатів Верховної ради на сьогоднішній день, які намагаються заблокувати цей процес, перешкодити духовенству та архієреям зробити свій вільний вибір", - розповів архієпископ.

Нагадаємо, також екзарх Константинополя Даниїл розповів, що Москва забороняла представникам Української православної церкви Московського патріархату виходити на контакт з Константинополем. Проте архієпископ Даниїл розповів, що, незважаючи на заборону спілкуватися, представники УПЦ МП йшли з Константинополем на зустріч. Він зазначив, що з представниками Вселенського патріархату зустрілися 18 ієрархів. Зокрема, більшість з них були "готові зробити крок, щоб влитися в нову помісну українську православну церкву".