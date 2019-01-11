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Москва запрещала представителям УПЦ МП контактировать с Константинополем

Новости » Общество    11.01.2019 - 10:20
Москва запрещала представителям УПЦ МП контактировать с Константинополем
Фото: экзарх Константинополя Даниил (facebook.com/bishop.daniel3)

При этом представители УПЦ МП  шли с Константинополем на встречу, рассказал экзарх Константинополя

Москва запрещалa представителям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) выходить на контакт с Константинополем. Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США, передает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС Украина".

По словам экзарха Константинополя Даниила, самым сложным в четырехмесячной работе экзарха Вселенского патриарха в Украине было найти контакты с иерархами, с представителями УПЦ Московского патриархата.

"Не было никаких проблем с наведением контактов с духовенством бывших УПЦ КП и УАПЦ, но представители УПЦ МП имели указания, которые пришли из Москвы: им было запрещено выходить с нами на контакт", - рассказал он.

Однако архиепископ Даниил рассказал, что, несмотря на запрет общаться, представители УПЦ МП  шли с Константинополем на встречу. Он отметил, что с представителями Вселенского патриархата встретились 18 иерархов. В частности, большинство из них были "готовы сделать шаг, чтобы влиться в новую поместную украинскую православную церковь".

Напомним, по состоянию на 5 января к Единой поместной православной церкви перешли уже более 40 приходов УПЦ МП.

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