Найближчим часом відбудеться позачергове засідання Ради, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада збереться на засідання через законопроекту за коронавірус

Найближчим часом має відбутися позачергове засідання Верховної ради. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на позачерговому засіданні буде розглядатися законопроект, пов'язаний з питаннями боротьби з коронавірусом.

"Найближчим часом нам необхідно буде провести позачергове засідання Верховної ради. Розглянути законопроект, який буде найближчим часом запропоновано. Він пов'язаний з питаннями, які прямо допомагають різним гілкам влади в боротьбі з коронавірусом", - заявивши Разумков.

Нагадаємо, з 16 березня в Україні закрили кордони чеоез пандемію коронавірусу. Зокрема, закриті кордону на в'їзд для іноземців. Громадяни України зможуть в'їжджати на територію країни на своєму транспорті.

Зазначимо, у понеділок, 16 березня, в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу. Обидва підтвердили захворювання у жінок в Чернівецькій області. На даний момент в країні п'ять осіб захворіли COVID-19, при цьому одна жінка померла.