В ближайшее время состоится беседа Байдена с Зеленским, - Белый дом

“Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются”, - сказал чиновник. Он пообещал поделиться более точными планами по дате звонка в ближайшее время и добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Ранее в Белом доме объявили, что в четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путином. О звонке, по словам администрации США, попросили в Кремле. При этом на переговорах между Соединенными Штатами и Россией, которые намечены на 10 января в Женеве, ни Байден, ни Путин не будут присутствовать.

"Вопросы, связанные с Украиной, естественно подходят к контексту ОБСЕ, поскольку Украина является членом ОБСЕ и будет присутствовать за столом", - сказал чиновник Совета по национальной безопасности.

Он добавил, что США и дальше серьезно обеспокоены, поскольку продолжают наблюдать значительное присутствие российских войск вокруг границ Украины.