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В ближайшее время россияне могут атаковать Славянск, - советник главы МВД

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Сейчас российские захватчики хотят перейти в наступление на Славянск с Изюмского направления. Именно поэтому в ближайшие дни существует большая угроза оккупации этого населенного пункта.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.

Он подчеркнул, что угроза атаки на Славянск возросла в связи с нехваткой боеприпасов для наших защитников.

Как пояснил Андрусив, в течение последних недель украинские военные потратили много артиллерийских боеприпасов для борьбы с врагом. Однако пополнить их количество наша сторона пока не смогла.

"Именно поэтому сейчас ситуация, действительно, меняется не в нашу пользу. Россияне могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни", - заявил советник.

Он отметил, что скорее всего российские оккупанты пойдут на Барвенково, чтобы через этот населенный пункт будут двигаться на окружение Славянска. В то же время другая группа захватчиков будет наступать от лимана - то есть с другой стороны Славянска.

"По моему мнению, эти 2 группировки синхронизируются и пойдут на штурм Славянска. Это вызов ближайших дней. И только от того, насколько наши войска смогут нанести им потери, будет понятно, достигнет ли враг своей цели", - отметил Андрусив.

Советник отметил, что наших сил и средств более чем достаточно, чтобы остановить русских оккупантов. Однако прежде всего-это вопрос цены.

"В связи с тем, что нашим защитникам не хватает артиллерийских боеприпасов, мы будем платить большую цену за остановку этой орды, которая сейчас сконцентрировалась под Изюмом", - подчеркнул советник.

Напомним, сейчас самая сложная ситуация на Донецком и Луганском направлениях. Там россияне усиливаются для штурма Северодонецка.

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