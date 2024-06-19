Блискучий приклад успішної багатосторонності

Про те, як співпраця між різними країнами світу дозволяє долати глобальні виклики у сфері охорони здоров'я - читайте в колонці президента Франції Еммануеля Макрона, колишнього голови Єврокомісії, екс-прем'єр-міністра Португалії, а зараз голови Вакцинного альянсу Gavi Жозе Мануела Баррозу та президента Мавританії, голови Африканського союзу Мухаммеда Шейх аль-Газуані.

Нам кажуть, що система багатосторонніх відносин (мультилатералізм) відступає. Але ми не можемо допустити, щоб ізоляція та фрагментація переважили. Чи йдеться про зміну клімату та скорочення біорізноманіття або про конфлікти, геополітичну напруженість і турбулентність, що трясе сучасний світ, ми знаємо, що для подолання цих світових проблем потрібні оновлені та посилені форми глобальної співпраці.

На щастя, є вагомі причини для оптимізму: нові, інноваційні партнерства здатні зробити світ кращим. І, напевно, ніде успіхи мультилатералізму не виявляються так яскраво (а потенційні вигоди не є такими великими), як у ситуаціях, коли ми працюємо разом над покращенням глобальних показників здоров'я.

Протягом останніх десятиліть мультилатералізм, солідарність та партнерство призвели до вражаючих перемог над інфекційними захворюваннями, перетворюючи життя найбільш маргіналізованих груп населення у світі. Наприклад, з 2000 року дитяча смертність у світі скоротилася вдвічі і однією з головних причин цього зниження стала імунізація.

У наступні роки небагато починань обіцяють принести людству стільки ж користі, як імунізація. Наукові прориви допомогли створити нові, ефективніші вакцини, у тому числі першу у світі вакцину від малярії, яка зараз уже застосовується у низці африканських країн. Крім того, інновації відіграють ключову роль у небаченому раніше розширенні числа країн, які можуть виробляти та використовувати вакцини.

20 червня, тобто за місяць до того, як світ об'єднається заради чергових Олімпійських ігор, провідні представники національних урядів, громадянського суспільства та приватного сектору зберуться у Парижі на захід під назвою "Захист нашого майбутнього: Глобальний форум вакцинного суверенітету та інновацій". Цей форум, організований спільно Францією (що представляє європейську команду, яка включає Євросоюз, країни ЄС, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку), Африканським союзом та Вакцинним альянсом Gavi, втілює в собі дух солідарності, які є основою перелічених вище досягнень.

Від нового спалаху холери сьогодні страждає половина Африки, де ця хвороба стала ендемічною через прямі наслідки зміни клімату, і це стало черговим (після COVID-19) свідченням, що потрібно організувати більш передбачуване та доступне забезпечення вакцинами в країнах, що розвиваються.

Форум покликаний ознаменувати початок нової ери у сфері імунізації та рівності: альянс Gavi представить план збільшення кількості дітей, захищених від найбільшої кількості хвороб в історії. Цей альянс, що існує вже 25-й рік, вакцинував понад мільярд дітей у країнах із низькими доходами – це восьма частина людства. Тим самим він допоміг не тільки запобігти мільйонам смертей, але й сприяв розкриттю економічного потенціалу на сотні мільярдів доларів, а також профілактиці та боротьбі зі спалахами нових захворювань, що повертаються.

У майбутньому ми очікуємо, що вакцини відіграватимуть ще більш важливу роль у забезпеченні нашого здоров'я (наприклад, зараз у Великій Британії тестується вакцина проти раку товстої кишки), і вони допомагатимуть країнам розвиватися. Вакцини відіграють важливу роль у зниженні ризику стійкості до антибіотиків. Якщо ж говорити про допомогу країнам світу в адаптації до зміни клімату, то вакцини забезпечують захист від спалахів захворювань, що передаються водним шляхом (у тому числі холера), та захворювань, що передаються через комарів (наприклад, малярія та жовта лихоманка). Всі ці хвороби можуть бути спровоковані повенями, посухами та зростанням температури.

Вакцинний суверенітет означає, що треба допомагати країнам самостійно розробляти свої національні стратегії, а також надавати їм засоби для доступу до необхідних вакцин, особливо в періоди криз та збоїв у глобальних виробничо-збутових ланцюжках, подібних до тих, що ми спостерігали під час пандемії COVID-19. Унікальна сила обраної Gavi моделі полягає в тому, що вона задумана як стійка: вона поєднує попит, що дозволяє забезпечити доступність цін, при цьому країни повинні збільшувати свій внесок у покриття витрат зі зростанням їх національних доходів.

На сьогодні вже в 19 країнах економіка зросла настільки, що вони вийшли з програм підтримки Gavi і тепер повністю самі оплачують національні програми вакцинації. Протягом найближчих п'яти років країни, що підтримуються Gavi, здійснять найбільшу у своїй історії інвестицію в імунізацію, сплативши понад 40% вартості звичайних вакцин.

Вакцинний суверенітет передбачає також доступ до надійних поставок вакцин. Пандемія наголосила на несправедливості та неефективності, яка властива політиці концентрації виробництва вакцин у небагатьох країнах. Вона призвела до тривалих затримок у доступі до вакцин цілих країн і континентів, які виключені з виробничої екосистеми.

У Парижі буде представлено новий фінансовий механізм у розмірі $1 млрд: "Африканський прискорювач виробництва вакцин" (AVMA). Він покликаний провести ребалансування цієї екосистеми, стимулювавши створення достатніх потужностей з виробництва вакцин в Африці, яка зараз випускає лише 2% вакцин, що споживаються на континенті. У проекті AVMA акцент буде робитися на фінансуванні виробництва таких вакцин, яких зараз не вистачає, у тому числі вакцин від холери та Еболи. Це відповідає "Програмі 2063" Африканського союзу, яка свідчить, що можна досягти здоров'я та процвітання населення Африки за допомогою наукових досліджень, розробок та інновацій. І це добре для всього світу, тому що ніхто не буде у безпеці, поки кожен не буде у безпеці.

У світі, який сьогодні часто здається розколотим, форум "Захист нашого майбутнього" дає шанс високо оцінити неперевершений глобальний соціальний ефект імунізації, а також, якщо говорити ширше, потенціал глобальної солідарності та партнерства. Ми будемо присутні на цьому форумі разом з главами держав світу для того, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку амбітній програмі альянсу Gavi та його зусиль щодо залучення коштів, необхідних для забезпечення здоровішого та процвітаючого майбутнього шляхом створення найбільш захищеного покоління в історії.

Еммануель Макрон – президент Франції. Жозе Мануел Баррозу – колишній голова Єврокомісії, колишній прем'єр-міністр Португалії, голова Вакцинного альянсу Gavi. Мухаммед Шейх аль-Газуані – президент Мавританії, голова Африканського союзу.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

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