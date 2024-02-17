Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ КНР у Мюнхені: що обговорювали

Блінкен наголосив на важливості подальшого розвитку прогресу, досягнутого двома президентами на саміті у Вудсайді. Це стосується, зокрема, співпраці у галузі боротьби з наркотиками та міжвоєнних комунікацій.

"Держсекретар підтвердив, що Сполучені Штати відстоюватимуть наші інтереси та цінності, а також інтереси наших союзників та партнерів", - повідомили у держдепартаменті.

Ентоні Блінкен наголосив на важливості підтримки миру та стабільності по той бік Тайванської протоки та в Південнокитайському морі. Сторони провели предметні дискусії щодо низки регіональних та глобальних проблем.

Держсекретар США висловив стурбованість щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи допомогу російській оборонно-промисловій базі.

Держсекретар також обговорив свою нещодавню поїздку на Близький Схід та дипломатичні зусилля США у регіоні.

Обидві сторони визнали важливість підтримки відкритих ліній зв'язку між Сполученими Штатами та КНР з цілого ряду стратегічних питань, включаючи консультації та зустрічі на високому рівні у ключових областях у найближчі місяці.

Раніше ми писали, що Ентоні Блінкен відвідував Близький Схід. Там він обговорював мирні переговори Ізраїлю та ХАМАС.

Також ми повідомляли, що Блінкен висловив сподівання, що Україна обов’язково стане членом НАТО.