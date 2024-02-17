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Блинкен встретился с министром иностранных дел КНР в Мюнхене: что обсуждали

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Блинкен подчеркнул важность дальнейшего развития прогресса, достигнутого двумя президентами на саммите в Вудсайде. Это касается, в частности, сотрудничества в области борьбы с наркотиками и межвоенных коммуникаций.

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут отстаивать наши интересы и ценности, а также интересы наших союзников и партнеров", - сообщили в госдепартаменте.

Энтони Блинкен подчеркнул важность поддержания мира и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива и в Южно-Китайском море. Стороны провели предметные дискуссии по ряду региональных и глобальных проблем.

Госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу поддержки КНР войны России против Украины, включая помощь российской оборонно-промышленной базе.

Госсекретарь также обсудил свою недавнюю поездку на Ближний Восток и дипломатические усилия США в регионе.

Обе стороны признали важность поддержания открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР по целому ряду стратегических вопросов, включая консультации и встречи на высоком уровне в ключевых областях в ближайшие месяцы.

Ранее мы писали, что Энтони Блинкен посещал Ближний Восток. Там он обсуждал мирные переговоры Израиля и ХАМАС.

Также мы сообщали, что Блинкен выразил надежду, что Украина обязательно станет членом НАТО

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КНРЭнтони БлинкенМюнхенская конференция по безопасности