Блінкен на зустрічі з генсеком НАТО пообіцяв зміцнити підтримку Києва перед приходом Трампа

На зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі Байден також заявив, що відправка північнокорейських військ для допомоги Росії у війні в Україні отримає "жорстку відповідь".

Блінкен повідомив, що на зустрічі з Рютте в штаб-квартирі альянсу вони обговорили підтримку України, де російські війська досягають успіхів на східній лінії фронту, а також роботу, яку НАТО необхідно зробити для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.

За його словами, адміністрація США, що йде, "продовжить підтримувати все, що ми робимо для України".

"Президент Байден має намір повністю подолати кордон і використовувати щодня, щоб продовжувати робити те, що ми робили останні чотири роки, а саме зміцнювати цей альянс", - сказав Блінкен.

За його словами, розгортання північнокорейських військ для підтримки Росії у конфлікті "вимагає та отримає жорстку відповідь".

Рютте заявив, що "Росія не перемогла" в Україні, куди вона вторглася у лютому 2022 року. "Очевидно, що нам потрібно зробити більше, щоб Україна могла продовжувати боротьбу і змогла максимально відобразити російський наступ, а також завадити Путіну досягти успіху в Україні", - сказав він.

Згідно з графіком Держдепартаменту очікується, що Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. У Брюсселі він також зустрінеться з верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі, вищими посадовими особами ЄС та міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі.