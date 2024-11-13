Блінкен на зустрічі з генсеком НАТО пообіцяв зміцнити підтримку Києва перед приходом Трампа

Адміністрація Джо Байдена посилить свою підтримку України протягом кількох місяців до повернення Дональда Трампа на пост президента і намагатиметься зміцнити НАТО за цей час.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі Байден також заявив, що відправка північнокорейських військ для допомоги Росії у війні в Україні отримає "жорстку відповідь".
Блінкен повідомив, що на зустрічі з Рютте в штаб-квартирі альянсу вони обговорили підтримку України, де російські війська досягають успіхів на східній лінії фронту, а також роботу, яку НАТО необхідно зробити для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.
За його словами, адміністрація США, що йде, "продовжить підтримувати все, що ми робимо для України".
"Президент Байден має намір повністю подолати кордон і використовувати щодня, щоб продовжувати робити те, що ми робили останні чотири роки, а саме зміцнювати цей альянс", - сказав Блінкен.
За його словами, розгортання північнокорейських військ для підтримки Росії у конфлікті "вимагає та отримає жорстку відповідь".
Рютте заявив, що "Росія не перемогла" в Україні, куди вона вторглася у лютому 2022 року. "Очевидно, що нам потрібно зробити більше, щоб Україна могла продовжувати боротьбу і змогла максимально відобразити російський наступ, а також завадити Путіну досягти успіху в Україні", - сказав він.
Згідно з графіком Держдепартаменту очікується, що Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. У Брюсселі він також зустрінеться з верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі, вищими посадовими особами ЄС та міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі.
Обраний президент Трамп раніше критикував військову підтримку США України, заявляв, що швидко припинить війну, не сказавши, як саме, викликавши побоювання серед союзників США, що він може спробувати змусити Київ прийняти мир на умовах Москви. Байден залишає свою посаду 20 січня.
За даними Пентагону, на військову допомогу Україні з виділених Конгресом коштів залишилося трохи більше 9 млрд доларів.