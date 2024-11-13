Блинкен на встрече с генсеком НАТО пообещал укрепить поддержку Киева перед приходом Трампа

Администрация Джо Байдена усилит свою поддержку Украины в течение нескольких месяцев до возвращения Дональда Трампа на пост президента и попытается укрепить НАТО за это время.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе Байден также заявил, что отправка северокорейских войск для помощи России в войне на Украине получит "жесткий ответ".
Блинкен сообщил, что на встрече с Рютте в штаб-квартире альянса они обсудили продолжающуюся поддержку Украины, где российские войска добиваются успехов на восточной линии фронта, а также работу, которую НАТО необходимо проделать для укрепления своей оборонно-промышленной базы.
По его словам, уходящая администрация США "продолжит поддерживать все, что мы делаем для Украины".
"Президент Байден намерен полностью преодолеть рубеж и использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно укреплять этот альянс", - сказал Блинкен.
По его словам, развертывание северокорейских войск для поддержки России в конфликте "требует и получит жесткий ответ".
Рютте заявил, что "Россия не победила" в Украине, куда она вторглась в феврале 2022 года. "Очевидно, что нам нужно сделать больше, чтобы Украина могла продолжать борьбу и смогла максимально отразить российское наступление, а также помешать Путину добиться успеха в Украине", - сказал он.
Согласно графику Госдепартамента, ожидается, что Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В Брюсселе он также встретится с верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, высшими должностными лицами ЕС и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.
Избранный президент Трамп ранее критиковал военную поддержку США Украины, заявлял, что быстро прекратит войну, не сказав, как именно, вызвав опасения среди союзников США, что он может попытаться заставить Киев принять мир на условиях Москвы. Байден покидает свой пост 20 января.
По данным Пентагона, на военную помощь Украине из выделенных Конгрессом средств, осталось чуть более 9 млрд долларов.