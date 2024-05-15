Блінкен зробив заяву про застосування американської зброї по території РФ

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що партнери обмежують використання західної зброї. Йдеться про те, що Україні не дозволяли завдавати ударів по території Росії зброєю, яку надають партнери.

Зокрема, через це обмеження, як пишуть ЗМІ, Німеччина не хоче надавати Україна далекобійні ракети Taurus, оскільки нібито не зможе контролювати їх використання.

Нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має права бити по території РФ зброєю, яка надала Британія.

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