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Блінкен знову відвідає Ізраїль: зустрінеться з чиновниками

Середа 01 листопада 2023 05:28
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Блінкен знову відвідає Ізраїль: зустрінеться з чиновниками Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує знову відвідати Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, Блінкен відвідає Ізраїль наприкінці цього тижня.

"Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні", - повідомив він.

Видання зазначає, що візит відбувається на фоні розширення наземної операції Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази.

Допомога Ізраїлю від США

Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд долларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Крім цього, США направили на Близький Схід своїх військовослужбовців та два авіаносці.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Ентоні Блінкен
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