Блинкен не знает, принял ли Кремль приглашение о встрече Байдена и Путина

Глава Госдепа США Энтони Блинкен сказал, что не знает, приняла ли формально Москва предложение о встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Он добавил, что у Байдена есть четкое понимание, как действовать в отношении РФ.

"Важно иметь возможность четко и прямо говорить с президентом Путиным или, если на то пошло, с лидерами других стран, с которыми у нас есть существенные разногласия", - сказал Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что президент США Джо Байден с первых дней президентства дал понять, что имеет четкий план действий в отношении России.

"Я не знаю, приняли ли они это формальное приглашение", - заявил Блинкен.

Блинкен добавил, что разговоры о времени и дате встречи продолжаются.

Напомним, Джо Байден пока не уточняет, будет ли выдвигать какие-либо предварительные условия для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он обещает прокомментировать этот вопрос позже.

Ранее в Кремле заявили, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

Договаривались о встрече оба президента по телефону. В США подчеркнули, что лидерам двух стран необходимо проговорить позиции по некоторым вопросам.