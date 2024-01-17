Блінкен не зміг вилетіти з Давоса через критичну помилку в літаку, - Bloomberg

Зазначається, що після польоту з Давоса на гелікоптерах і посадки на модифікований Boeing 737 Блінкен і його групу було поінформовано про те, що польоти на літаку визнано небезпечними.

Виявлений раніше витік кисню усунути не вдалося. Тож вилетіти додому з Давоса через критичну помилку в його літаку Блінкену не вдалося.

"Літак меншого розміру прямував до Цюриха з Брюсселя, щоб доставити додому головного американського дипломата, в той час, як багатьом з його помічників і представників преси довелося летіти до Вашингтона у комерційних справах", - пише видання.

Інциденти з літаками Boeing 737 MAX

Наприкінці грудня 2023 року корпорація Boeing виявила ослаблений болт у системі керування кермом у літаках 737 MАХ, що може вплинути на керування суднами.

Тому Федеральне авіаційне управління США (FAA) наказало тимчасово зупинити політ деяких літаків Boeing 737 Max 9. Рішення було ухвалене після того, як борт авіакомпанії Alaska Airlines аварійно приземлився через втрату частини літака під час польоту.