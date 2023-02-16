Блінкен збирається в турне Європою, де буде говорити про допомогу Україні

За словами представниці Держдепартаменту США, через рік після початку агресії Сполучені Штати залишаються в тісному контакті з партнерами, щоб підтримувати Україну, стримати російську агресію проти союзників по НАТО та врешті-решт притягнути Росію до відповідальності.

Першою зупинкою держсекретаря стане Німеччина, де він візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та проведе зустрічі з представниками Німеччини для обговорення підтримки України.

"Держсекретар Блінкен підкреслить відданість Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці та світовому порядку, заснованому на правилах", - зауважила представниця американського відомства.

Далі він відправиться до Туреччини, де обговорить допомогу США постраждалим від землетрусу та зустрінеться з представниками турецької влади, щоб обговорити зміцнення партнерства в рамках НАТО.

У Греції держсекретар зустрінеться з прем’єр-міністром, главою МЗС та лідером опозиції для обговорення співпраці у сфері оборони, енергетичної безпеки та захисту демократії. Також він візьме участь у роботі четвертого раунду стратегічного діалогу між США та Грецією.