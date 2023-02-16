Блінкен збирається в турне Європою, де буде говорити про допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен з 16 по 22 лютого відправиться у турне до Німеччини, Туреччини та Греції. Він обговорить з партнерами питання безпеки, міжнародного порядку, ситуації в Україні та інші важливі теми.
Про це повідомила помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карін Донфрід передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За словами представниці Держдепартаменту США, через рік після початку агресії Сполучені Штати залишаються в тісному контакті з партнерами, щоб підтримувати Україну, стримати російську агресію проти союзників по НАТО та врешті-решт притягнути Росію до відповідальності.
Першою зупинкою держсекретаря стане Німеччина, де він візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та проведе зустрічі з представниками Німеччини для обговорення підтримки України.
"Держсекретар Блінкен підкреслить відданість Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці та світовому порядку, заснованому на правилах", - зауважила представниця американського відомства.
Далі він відправиться до Туреччини, де обговорить допомогу США постраждалим від землетрусу та зустрінеться з представниками турецької влади, щоб обговорити зміцнення партнерства в рамках НАТО.
У Греції держсекретар зустрінеться з прем’єр-міністром, главою МЗС та лідером опозиції для обговорення співпраці у сфері оборони, енергетичної безпеки та захисту демократії. Також він візьме участь у роботі четвертого раунду стратегічного діалогу між США та Грецією.
Нагадаємо, сьогодні ж Блінкен заявив, що якщо визнати анексію російським диктатором Володимиром Путіним частини українських територій, то це в майбутньому відкриє шлях для всіх агресорів у світі. Які схочуть зробити те саме, знаючи, що не понесуть покарання.
Також він казав, що США та інші союзники змінюють свою допомогу Україні відповідно до того, як еволюціонує характер війни та агресії Росії.
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