Блинкен заявил о готовности Байдена провести встречу с Путиным

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден готов к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным. Переговоры должны быть о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "Дождь"

По словам чиновника, глава Белого дома может встретиться с президентом РФ, если данные переговоры будут продуктивны.

"Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру", - уточнил Блинкен.

Других подробностей, связанных с будущей встречей глав США и России, государственный секретарь не привел.