UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блинкен заявил о готовности Байдена провести встречу с Путиным

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден готов к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным. Переговоры должны быть о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "Дождь"

По словам чиновника, глава Белого дома может встретиться с президентом РФ, если данные переговоры будут продуктивны.

"Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру", - уточнил Блинкен.

Других подробностей, связанных с будущей встречей глав США и России, государственный секретарь не привел.

Ранее Блинкен назвал условие встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор, ставший вторым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВторжение России в Украину