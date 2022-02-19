Блинкен заявил о готовности Байдена провести встречу с Путиным

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден готов к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным. Переговоры должны быть о мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "Дождь"
По словам чиновника, глава Белого дома может встретиться с президентом РФ, если данные переговоры будут продуктивны.
"Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру", - уточнил Блинкен.
Других подробностей, связанных с будущей встречей глав США и России, государственный секретарь не привел.
Ранее Блинкен назвал условие встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор, ставший вторым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.