Блінкен закликав Ізраїль створити безпечні зони для мешканців Гази до відновлення бойових дій

Блінкен визнав, що ці заходи ускладнені через те, що ХАМАС використовує "живі щити", але наполягає на тому, що Ізраїль все одно зобов'язаний мінімізувати шкоду цивільному населенню.

Блінкен почав пресконференцію з того, що адміністрація Байдена "негайно зосередиться на роботі з нашими партнерами, щоб подовжити паузу" в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС, щоб більше заручників можна було вивезти з Гази та більше допомоги могло потрапити до Сектора Гази.

"Ми не припинимо роботу, поки не повернемо всіх заручників додому, до їхніх родин і близьких", - заявив політик, додаючи, що кількість допомоги, яка надходить до Сектора Гази, "значно збільшилася".

Він також додав, що США продовжують підтримувати мету Ізраїлю - повалити ХАМАС у Газі, заявляючи, що смертоносна стрілянина в Єрусалимі, що сталася сьогодні вранці, "підкреслює" наміри терористичного угруповання.

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Перемир'я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС почалося 24 листопада. На той момент сторони конфлікту домовилися про припинення вогню на чотири дні. Після цього Ізраїль і ХАМАС вирішили продовжити перемир'я ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

29 листопада повідомлялося, що Ізраїль обговорює з ХАМАС продовження режиму припинення вогню ще на два дні. Для цього бойовики мають виконати умови Тель-Авіва.

При цьому прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запевняв, що Єрусалим продовжить бойові дії на території Сектору Газа після повернення заручників.

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