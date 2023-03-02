Блінкен вперше з початку війни зустрівся з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах саміту G20 у Нью-Делі.
Про це заявив представник Держдепартаменту, який знаходиться разом з Блінкеном, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зустріч відбулася на тлі напруженості, що зберігається, через Україну і припинення Росією дії договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).
Представник Держдепартаменту повідомив, що Блінкен та Лавров розмовляли приблизно 10 хвилин.
За словами представника США, у розмові Блінкен закликав Росію звільнити затриманого американця Пола Уїлана, відновити участь у Новому СНО і наголосив, що США підтримують Україну.
Востаннє Блінкен та Лавров зустрічалися особисто перед вторгненням Росії в Україну.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не планує зустрічатися ні з міністром закордонних справ Росії, ні з міністром закордонних справ Китаю під час зустрічі G20 у Нью-Делі.