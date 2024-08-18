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Блінкен вирушив до Ізраїлю вдев'яте з 7 жовтня: яка мета візиту

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні, 18 серпня, держсекретар США Ентоні Блінкен вдев'яте вирушив до Ізраїлю з 7 жовтня, сподіваючись укласти угоду про перемир'я в Газі.

Передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як повідомляється, Блінкен вирушив до Ізраїлю, де американські, єгипетські та катарські посередники прагнуть закріпити угоду про припинення вогню у Газі після двох днів переговорів у Досі.

Здійснюючи дев'яту поїздку на Близький Схід з початку війни в Газі (після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року), Блінкен планував зустрітися з лідерами ізраїльської держави, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Пізніше в неділю ізраїльські переговорники повинні провести подальші переговори в Каїрі, а робочі групи залишаються в Досі. Ще один такий саміт попередньо також запланований у Каїрі, на середу чи четвер. Американські чиновники мають намір завершити довгоочікувану угоду до кінця наступного тижня.

В останні дні посередники заявили, що переговори просуваються вперед, а президент США Джо Байден сказав журналістам у Білому домі в п'ятницю, що до угоди зараз ближче, ніж будь-коли.

"Ми усунули прогалини, що залишилися, і заповнили їх таким чином, що, на нашу думку, наразі досягнуто угоди, яку можна закрити, реалізувати і рухатися вперед", - заявив журналістам у п'ятницю високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Водночас, член політбюро ХАМАС Самі Абу Зухрі розвів обережний оптимізм, заявивши в коментарі AFP, що ознаки прогресу після двох днів переговорів у Досі були "ілюзією".

"Ми стикаємося не з угодою чи реальними переговорами, а нав'язуванням американського диктату", - сказав він.

Нагадаємо, що за інформацією The New York Times, Іран, найімовірніше, відкладе "удар у відповідь" по Ізраїлю після того, як у Тегерані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це пов'язано з переговорами щодо припинення вогню в Газі.

Раніше РБК-Україна розбирало, як протягом тижня на Близькому Сході намагалися зупинити дипломатичними методами розгортання повномасштабної війни між Іраном, Ізраїлем та їхніми союзниками. У матеріалі ми описали, як це було і чого чекати далі.

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