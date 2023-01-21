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Блінкен відкинув розкол між союзниками через танки для України

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міркування про розкол коаліції Заходу щодо України, зокрема через танки, передчасні. Підтримка Києва у Конгресі зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена під час відвідин Чикаго.

Він зазначив, що проводив консультації із законодавцями від обох партій з питань, що стосуються підтримки України. Вони підтримують подальше надання допомоги Києву.

"По-перше, я б сказав, що майже з першого дня ми отримували передчасні повідомлення про загибель коаліції. А вона, навпаки, не лише зберігається, а й постійно стає сильнішою", - заявив він.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що зараз Україна разом із США розробляє план з ведення війни, яку Росія розпочала на українській території.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

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Ентоні Блінкен