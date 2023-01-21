Блінкен відкинув розкол між союзниками через танки для України

Він зазначив, що проводив консультації із законодавцями від обох партій з питань, що стосуються підтримки України. Вони підтримують подальше надання допомоги Києву.

"По-перше, я б сказав, що майже з першого дня ми отримували передчасні повідомлення про загибель коаліції. А вона, навпаки, не лише зберігається, а й постійно стає сильнішою", - заявив він.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що зараз Україна разом із США розробляє план з ведення війни, яку Росія розпочала на українській території.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.