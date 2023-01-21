Блинкен отверг раскол между союзниками из-за танков для Украины

Он отметил, что проводил консультации с законодателями от обеих партий по вопросам, касающимся поддержки Украины. Они поддерживают дальнейшее оказание помощи Киеву.

"Во-первых, я бы сказал, что почти с первого дня мы получали преждевременные сообщения о гибели коалиции. А она, напротив, не только сохраняется, но и постоянно становится сильнее", - заявил он.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что сейчас Украина вместе с США разрабатывает план по ведению войны, которую Россия начала на украинской территории.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

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