Блінкен вдруге за тиждень відвідає Ізраїль

Таким чином, Блінкен завершить поїздку шістьма арабськими країнами з метою не допустити розпалювання ширшого регіонального конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом.

Державний департамент США оголосив про плани Блінкена відвідати Ізраїль у понеділок - це його другий візит за п'ять днів - у той час як головний американський дипломат прибув до Каїра для переговорів у неділю з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

Це була остання зустріч Блінкена з арабськими лідерами на тлі побоювань, що побоювання, які зростають, що насувається наземний наступ Ізраїлю на Сектор Гази, може спровокувати масштабнішу війну з руйнівними гуманітарними наслідками.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися в населені пункти Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових і місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛ уже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.