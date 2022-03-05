Блинкен уверен, что Украина может победить в войне против России

В интервью изданию BBC Энтони Блинкен высказался о войне между Россией и Украиной.

Он не смог сказать как долго продлится война, но он убежден в том, что Украина может победить.

Также Госсекретарь высоко оценил стойкость украинского народа и отметил, что война уже идет не так, как задумывал Путин.

"Если у Москвы есть намерение каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", - сказал он.