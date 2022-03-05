Блінкен впевнений, що Україна може перемогти у війні проти Росії

В інтерв'ю виданню BBC Ентоні Блінкен висловився про війну між Росією та Україною.

Він не зміг сказати як довго триватиме війна, але він переконаний у тому, що Україна може перемогти.

Також держсекретар високо оцінив стійкість українського народу і зазначив, що війна вже йде не так, як задумував Путін.

"Якщо у Москви є намір якимось чином спробувати повалити уряд і встановити свій власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це", - сказав він.