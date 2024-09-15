Блінкен та Леммі підтримали безпеку Ізраїлю та припинення вогню у Секторі Газа

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підтвердили свою прихильність безпеці Ізраїлю, а також досягненню тривалого припинення вогню у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву дипломатів за підсумками Стратегічного діалогу США та Великої Британії в Лондоні.

Під час діалогу Блінкен і Леммі підкреслили свою підтримку безпеки Ізраїлю та важливість уникнення будь-яких ескалаційних дій у регіоні, "які могли б підірвати перспективу миру і прогресу в досягненні рішення про дві держави".

У заяві також зазначається, що дипломати обговорили гуманітарну ситуацію в Секторі Газа та закликали "всі сторони конфлікту захищати цивільне населення, а Ізраїль - сприяти надходженню допомоги". Водночас вони привітали нинішню кампанію вакцинації від поліомієліту, перший етап якої Всесвітня організація охорони здоров'я визнала успішним.

Леммі "висловив чітку підтримку Сполученого Королівства посередницьким зусиллям Сполучених Штатів, Єгипту і Катару, спрямованим на укладення угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення заручників".

Крім того, Блінкен та Леммі обговорили загрозу Ірану та Росії для Заходу після отримання Москвою іранських балістичних ракет для використання у війні проти України.

З огляду на ситуацію, дипломати відзначили нестабільність, яку Іран приносить на Близький Схід через розповсюдження передових озброєнь, а також надання фінансової та політичної підтримки своїм партнерам, включаючи ліванську "Хезболлу", ХАМАС, хуситів та інші угруповання в Іраку й Сирії.

Проект двох держав

Палестина є незалежною і частково визнаною у світі державою, незалежність якої визнали 138 зі 193 держав-членів ООН. Сьогодні територія держави розділена на Західний берег річки Йордан і Сектор Газа.

29 листопада 1947 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення на території Палестини арабської та єврейської держав. Однак мирного співіснування народів не вийшло і між Палестиною та Ізраїлем спалахнула війна, що триває досі.

Сьогодні головними сторонами протистояння є Ізраїль та палестинське угрупованням ХАМАС. Останнє загострення бойових дій почалося у жовтні 2023 року, коли терористи атакували Ізраїль з території Сектору Газа. У відповідь ЦАХАЛ почала масштабну операцію проти ісламістів, що триває досі.