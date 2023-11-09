Блінкен серйозно стурбований військовими зв'язками Росії та Північної Кореї

"Щодо підтримки, яку Росія може надати КНДР, за цим ми дуже уважно стежимо. У нас є реальне занепокоєння щодо будь-якої підтримки північнокорейських програм балістичних ракет, її ядерних технологій, її можливостей космічних запусків", - заявив Блінкен на прес-конференції в південнокорейській столиці.

За його словами, США працюють над виявленням, викриттям та, за необхідності, протидією цим зусиллям.

Блінкен і міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джін також заявили, що вони обговорили так звану стратегію розширеного стримування у протидії загрозам з боку Північної Кореї, яка передбачає використання військових активів США, включаючи їхні ядерні сили, для захисту від атак та покращення співпраці з Японією.

Сполучені Штати та їхні союзники Південна Корея та Японія засудили те, що, за їхніми словами, є потоком зброї та військової техніки з Північної Кореї до Росії. Північна Корея та Росія заперечують будь-які угоди щодо постачання зброї, хоча їхні лідери пообіцяли тіснішу військову співпрацю, коли зустрілися у вересні на Далекому Сході Росії.

Блінкен назвав ці відносини "вулицею із двостороннім рухом". Північна Корея постачала військову техніку Росії для використання у війні з Україною, а Росія, у свою чергу, надавала технічну підтримку, щоб допомогти КНДР досягти військового прогресу, сказав він.

Поставки з КНДР до Росії

Нагадаємо, Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання розпочалось ще в серпні поточного року.

Однак, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати до Росії зброю для війни проти України.