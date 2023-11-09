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Блинкен серьезно обеспокоен военными связями России и Северной Кореи

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США разделяют обеспокоенность Южной Кореи по поводу растущего военного сотрудничества между КНДР и Россией. Оно представляет собой "улицу с двусторонним движением", включающей потоки оружия и техническую поддержку.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Что касается поддержки, которую Россия может оказать КНДР, за этим мы очень внимательно следим. У нас есть реальная обеспокоенность по поводу любой поддержки северокорейских программ баллистических ракет, ее ядерных технологий, ее возможностей космических запусков", - заявил Блинкен на пресс-конференции в южнокорейской столице.

По его словам, США работают над выявлением, разоблачением и, при необходимости, противодействием этим усилиям.

Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин также заявили, что они обсудили так называемую стратегию расширенного сдерживания в противодействии угрозам со стороны Северной Кореи, подразумевающую использование военных активов США, включая их ядерные силы, для защиты от атак и улучшение сотрудничества с Японией.

Соединенные Штаты и их союзники Южная Корея и Япония осудили то, что, по их словам, является потоком оружия и военной техники из Северной Кореи в Россию. Северная Корея и Россия отрицают какие-либо сделки по поставкам оружия, хотя их лидеры пообещали более тесное военное сотрудничество, когда встретились в сентябре на Дальнем Востоке России.

Блинкен назвал эти отношения "улицей с двусторонним движением". Северная Корея поставляла военную технику России для использования в войне с Украиной, а Россия, в свою очередь, предоставляла техническую поддержку, чтобы помочь КНДР добиться военного прогресса, сказал он.

Поставки из КНДР в Россию

Напомним, Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Поставки начались еще в августе текущего года.

Однако, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно поставлять оружие в Россию для войны против Украины.

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