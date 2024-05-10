Блінкен розповів про допомогу США для України у захисті від кібератак

Сполучені Штати Америки разом з країнами-партнерами посилили захист цифрових мереж в Україні на тлі кібератак з боку РФ, що значно посилилися після початку широкомасштабного вторгення.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Американський чиновник під час виступу на конференції RSA щодо питань кібербезпеки у Сан-Франциско зазначив, що коли РФ розпочала загарбницьку війну, країна-агресор піддала інфраструктуру України "натиску кібератак".

"Ми допомогли їм посилити їхні мережі, перенести важливі державні дані в хмару, підвищити стійкість національних комунікацій та іншої критичної інфраструктури", - пояснив Блінкен.

Держсекретар США зауважив, що Вашингтон виступає за масштабування досвіду захисту українських мереж по всьому світу.

Він також оголосив про Національну стратегію кібербезпеки, що передбачає спільну боротьбу з країнами-союзниками проти кіберзагроз. У цьому контексті Блінкен відзначив суттєву роль кіберспільноти як партнерів у справі "технічного змагання".

"І це важливо для сприяння становленню більш демократичного світу, де дотримується верховенство права, де диктатори та агресори несуть відповідальність", - додав американський чиновник

Кіберстратегія США

Нагадаємо, у травні минулого року Міністерство оборони США розробило нову стратегію щодо кіберпростору. У ній враховано "уроки з війни" РФ проти України, і зведення рекомендацій спрямовано використання кібероперацій для стримування противників.

Зазначимо також, що в американському документі про стратегію кібербезпеки різко критикуються РФ, Китай, Іран та КНДР, зокрема через сприяння постійним хакерським та шпигунським кампаніям.

Додамо, на початку травня поточного року видання Fox News писало про те, що Держдеп США наполягає на тому, щоб Китай і Росія оголосили, що тільки люди, а не штучний інтелект, будуть приймати рішення щодо використання ядерної зброї.