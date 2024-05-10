ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен розповів про допомогу США для України у захисті від кібератак

П'ятниця 10 травня 2024 01:28
UA EN RU
Блінкен розповів про допомогу США для України у захисті від кібератак Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки разом з країнами-партнерами посилили захист цифрових мереж в Україні на тлі кібератак з боку РФ, що значно посилилися після початку широкомасштабного вторгення.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Американський чиновник під час виступу на конференції RSA щодо питань кібербезпеки у Сан-Франциско зазначив, що коли РФ розпочала загарбницьку війну, країна-агресор піддала інфраструктуру України "натиску кібератак".

"Ми допомогли їм посилити їхні мережі, перенести важливі державні дані в хмару, підвищити стійкість національних комунікацій та іншої критичної інфраструктури", - пояснив Блінкен.

Держсекретар США зауважив, що Вашингтон виступає за масштабування досвіду захисту українських мереж по всьому світу.

Він також оголосив про Національну стратегію кібербезпеки, що передбачає спільну боротьбу з країнами-союзниками проти кіберзагроз. У цьому контексті Блінкен відзначив суттєву роль кіберспільноти як партнерів у справі "технічного змагання".

"І це важливо для сприяння становленню більш демократичного світу, де дотримується верховенство права, де диктатори та агресори несуть відповідальність", - додав американський чиновник

Кіберстратегія США

Нагадаємо, у травні минулого року Міністерство оборони США розробило нову стратегію щодо кіберпростору. У ній враховано "уроки з війни" РФ проти України, і зведення рекомендацій спрямовано використання кібероперацій для стримування противників.

Зазначимо також, що в американському документі про стратегію кібербезпеки різко критикуються РФ, Китай, Іран та КНДР, зокрема через сприяння постійним хакерським та шпигунським кампаніям.

Додамо, на початку травня поточного року видання Fox News писало про те, що Держдеп США наполягає на тому, щоб Китай і Росія оголосили, що тільки люди, а не штучний інтелект, будуть приймати рішення щодо використання ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Блінкен Допомога Україні Кібератака
NEWS
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші