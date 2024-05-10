Блинкен рассказал о помощи США для Украины в защите от кибератак

Соединенные Штаты Америки вместе со странами-партнерами усилили защиту цифровых сетей в Украине на фоне кибератак со стороны РФ, значительно усилившихся после начала широкомасштабного вторжения.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Американский чиновник во время выступления на конференции RSA по вопросам кибербезопасности в Сан-Франциско отметил, что когда РФ начала захватническую войну, страна-агрессор подвергла инфраструктуру Украины "давлению кибератак".

"Мы помогли им усилить их сети, перенести важные государственные данные в облако, повысить устойчивость национальных коммуникаций и другой критической инфраструктуры", - объяснил Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон выступает за масштабирование опыта защиты украинских сетей по всему миру.

Он также объявил о Национальной стратегии кибербезопасности, предусматривающей совместную борьбу со странами-союзниками против киберугроз. В этом контексте Блинкен отметил важную роль киберсообщества как партнеров в деле "технического соревнования".

"И это важно для содействия становлению более демократического мира, где соблюдается верховенство права, где диктаторы и агрессоры несут ответственность", - добавил американский чиновник.

Киберстратегия США

Напомним, в мае прошлого года Министерство обороны США разработало новую стратегию о киберпространстве. В ней учтены "уроки войны" РФ против Украины, и сведения рекомендаций направлены на использование киберопераций для сдерживания противников.

Отметим также, что в американском документе о стратегии кибербезопасности резко критикуются РФ, Китай, Иран и КНДР, в частности из-за содействия постоянным хакерским и шпионским кампаниям.

Добавим, в начале мая текущего года издание Fox News писало о том, что Госдеп США настаивает на том, чтобы Китай и Россия объявили, что только люди, а не искусственный интеллект, будут принимать решения по использованию ядерного оружия.