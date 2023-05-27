Використовує досвід війни в Україні. У Пентагоні представили нову кіберстратегію

Міністерство оборони США розробило нову стратегію щодо кіберпростору на 2023 рік. У ній враховано "уроки з війни" РФ проти України, і зведення рекомендацій спрямовано використання кібероперацій для стримування противників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон .

Секретна кіберстратегія Міноборони Штатів була передана Конгресу цього тижня. Вона дає вказівку оборонному відомству ввести в дію концепції та завдання захисту кіберпростору, викладені у Національній стратегії оборони на 2022 рік.

Як зазначено у несекретному інформаційному бюлетені про кіберстратегію на поточний рік, вона заснована "на реальному досвіді".

"Цю стратегію додатково поінформовано про вторгнення Росії в Україну в 2022 році, яке продемонструвало, як кібер-можливості можуть використовуватися у великомасштабному звичному конфлікті", - йдеться в документі.

Ось який досвід сформував підхід Департаменту до кіберпростору:

Департамент максимально використовуватиме свої кіберможливості для підтримки комплексного стримування, використання операцій у кіберпросторі спільно з іншими інструментами національної влади.

Департамент проводитиме кампанії в і через кіберпростір нижче рівня збройного конфлікту, щоб посилити стримування та розчарувати противників.

Нарешті, Департамент визнає, що глобальна мережа союзників і партнерів США є фундаментальною перевагою в кіберпросторі, який необхідно захищати та посилювати.

У новій стратегії Штатів про кіберпростір Китай виділяється як "основний виклик у кіберпросторі".

Зазначається, що Пекін зробив "значні інвестиції у військові кіберможливості та уповноважив низку проксі-організацій здійснювати зловмисну кібердіяльність проти Сполучених Штатів".

Також у резюме йдеться, що РФ "являє собою серйозну загрозу в кіберпросторі, про що свідчать її згубні зусилля щодо впливу на Сполучені Штати та неодноразові кібератаки на цивільну критично важливу інфраструктуру України".

Як зазначає CNN, прикладом того, як американські військові хакери намагаються "розчарувати" супротивників, став епізод 2018 року, коли Кіберкомандування тимчасово відключило російську ферму тролів, що поширювала дезінформацію під час виборів 2018 року.

Україна зміцнює кібероборону

Як зазначали в Пентагоні на початку весни, за останній рік в Україні підвищився рівень кібербезпеки, що дозволяє під час обміну інформацією захищати й американські інтереси.

Близько тижня тому Україна офіційно приєдналась до Центру передових технологій з кібероборони НАТО, що займається, зокрема, боротьбою з кібератаками й кіберзахистом інформаційних систем, а також навчанням та підготовкою фахівців з кіберзахисту НАТО.