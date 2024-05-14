Блінкен розкрив зміст угоди про безпеку між Україною та США

"У нашій угоді, розрахованій на 10 років, США підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей, від ППО до дронів і до розмінування", - сказав він.

За його словами, якщо Росія або хтось ще нападе на Україну, то США негайно співпрацюватимуть з Україною на найвищому рівні, щоб скоординувати, як країна може відбити загрозу.

Держсекретар додав, що двостороння угода зі США також буде спрямована на зміцнення українського ВПК, щоб Україна могла виробляти артилерійські снаряди, засоби ППО та інші критично важливі озброєння.