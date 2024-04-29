Блінкен розкритикував Китай за позицію підтримки російської оборонно-промислової бази

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання товарів подвійного призначення оборонній промисловості Росії. Він наголосив, що це допомагає країні-агресору вести війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, Блінкен наголосив, що китайці не можуть "мати і те, і інше", прагнучи до припинення конфлікту і поліпшення відносин між Китаєм і Європою та водночас поставляючи (Росії - ред.) товари, які є "найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".
"Ми взаємодіяли з Китаєм з самого початку російської агресії проти України і закликали його не надавати Росії зброю, яка б підживлювала агресію", - зауважив держсекретар США.
Він зазначив, що хоч Китай безпосередньо і не постачає Росії зброю, ракети і боєприпаси, як це робить Іран та Північна Корея. Однак, водночас Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі, яка допомагає Москві справлятися з величезним тиском, що чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи.
Блінкен наголосив на тому, що РФ за останній рік була спроможна виготовляти військову техніку та боєприпаси швидше, ніж будь-коли в своїй сучасній історії.
"Як вона змогла це зробити? Тому що вона отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, в основному з Китаю. Зараз це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них. І це створює дві проблеми", - пояснив держсекретар США.
Він наголосив, що саме це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України та дозволяє країні-агресору відновити оборонну промислову базу, яка, ймовірно, буде повернута проти країн Європи після того, як наша держава закінчить свою війну.
"Отже, в той самий час, коли Китай шукає кращі відносини з країнами Європи, він також підживлює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", - сказав Блінкен.
Китай з перших днів війни в Україні не засудив Росію прямо та утримався від введення проти країни-агресорки санкцій. Натомість Пекін збільшив свою співпрацю з РФ і скористався ситуацією, коли для Москви були закриті західні ринки збуту товарів. Втім, прямих поставок зброї Китай не здійснює.
Варто зауважити, що Блінкен вже неодноразово виказував стурбованість з приводу постачань Китаєм для Росії товарів для її оборонно-промислової бази.
Даної думки дотримується і в ЄС. Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення для виробництва зброї, і такі поставки в майбутньому можуть збільшитися.
Зокрема і через дане питання держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відправився з візитом до Китаю у вівторок, 23 квітня.
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