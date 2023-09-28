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Блінкен роз'яснив значення справедливого та стійкого миру для України

Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу хочуть для України справедливого та стійкого миру. Це, зокрема, має на увазі, що він має бути заснований на Статуті ООН.

Про це на The Atlantic заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

"Справедливий (мир - ред.) у тому сенсі, що він відображає основні принципи, що лежать в основі Статуту ООН - територіальна цілісність, суверенітет, незалежність України", - розповів Блінкен.

При цьому стійкий мир, за його словами, означає, що після закінчення війни "не залишиться умов", які дозволять цій агресії повторитися через рік, два чи п'ять років.

Держсекретар наголосив, що українці самі мають прийняти фундаментальні рішення про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Вашингтон вже виділив нашій країні десятки пакетів військової допомоги, до яких входили зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams, реактивні системи залпового вогню HIMARS, касетні снаряди та багато іншого озброєння.

Також, згідно з даними ЗМІ, влада США пообіцяла надати нашій країні невелику партію далекобійних ракет ATACMS.

 

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