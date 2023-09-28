Блинкен разъяснил значение справедливого и стойкого мира для Украины

"Справедливый (мир - ред.) в том смысле, что он отражает основные принципы, которые лежат в основе Устава ООН - территориальная целостность, суверенитет, независимость Украины", - рассказал Блинкен.

При этом стойкий мир, по его словам, означает, что после завершения войны "не останется условий", которые позволят этой агрессии повториться через год, через два или через пять лет.

Госсекретарь подчеркнул, что украинцы сами должны принять фундаментальные решения о том, каким они хотят видеть свое будущее.

Помощь Украине от США

Напомним, что США являются одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

Вашингтон уже выделил нашей стране десятки пакетов военной помощи, в которые входили зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Abrams, реактивные системы залпового огня HIMARS, кассетные снаряды и много другого вооружения.

Также, согласно данным СМИ, власти США пообещали предоставить нашей стране небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS.



