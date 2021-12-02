ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блинкен: Россия должна отвести войска от границы и перестать запугивать Украину

Новина українською →
Стокгольм, Четверг 02 декабря 2021 17:14
Блинкен: Россия должна отвести войска от границы и перестать запугивать Украину Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна отвести войска от украинской границы. Глава Госдепа также призвал Москву воздерживаться от попыток запугивания и дестабилизации Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной и отвести свои войска в места постоянной дислокации, чтобы прекратить запугивать Украину и дестабилизировать обстановку в стране", - сказал Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что США и союзники готовы ввести новые и более жесткие санкции против России в случае агрессии против Украины. По его словам, в Москве это "хорошо осознают".

Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но пока неизвестно, принял ли он уже решение.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил участие белорусских военных в возможном вторжении в Украину вместе с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать