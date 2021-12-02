Блинкен: Россия должна отвести войска от границы и перестать запугивать Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна отвести войска от украинской границы. Глава Госдепа также призвал Москву воздерживаться от попыток запугивания и дестабилизации Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена .

"Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной и отвести свои войска в места постоянной дислокации, чтобы прекратить запугивать Украину и дестабилизировать обстановку в стране", - сказал Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что США и союзники готовы ввести новые и более жесткие санкции против России в случае агрессии против Украины. По его словам, в Москве это "хорошо осознают".