Блінкен: Росія повинна відвести війська від кордону і перестати залякувати Україну
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повинна відвести війська від українського кордону. Глава Держдепу також закликав Москву утримуватися від спроб залякування і дестабілізації України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена.
"Росія повинна знизити напруженість на кордоні з Україною та відвести свої війська до місць постійної дислокації, щоб припинити залякувати Україну та дестабілізувати обстановку в країні", - сказав Блінкен.
Держсекретар нагадав, що США та союзники готові запровадити нові та жорсткіші санкції проти Росії у разі агресії проти України. За його словами, у Москві це "добре усвідомлюють".
Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну, але поки що невідомо, чи він уже ухвалив рішення.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не відкинув участі білоруських військових у можливому вторгненні в Україну разом з Росією.