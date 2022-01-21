Блинкен - России на заявление о ненападении на Украину: значение имеют действия, а не слова

По словам Блинкена, РФ накопила достаточно возможности для атаки на Украину с юга, востока и севера, имея ввиду недавнюю переброску российских войск в Беларусь.

"Российские официальные лица многократно заявляли, что не имеют намерений вторгаться в Украину. Но значение имеют не слова, а действия, то, что является видимым (концентрация российских сил на границе с Украиной, - ред)", - сказал он.

Также госсекретарь США призвал опираться не на эмоции, а на реальные факты и историю, в частности, на то, что Россия уже вторгалась в Украину в 2014 году.

"Россия вовлечена в дипломатические переговоры, но в то же самое время продолжает эскалацию, концентрацию сил на границе с Украиной, планирует агрессивные действия против Украины", - добавил Блинкен.